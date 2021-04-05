Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора 7 квітня.
Дивися повний текст НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу для населення.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:12
НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу для населення.
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:16
Re: НКРЕКП остаточно ухвалила річну фіксовану вартість газу.
Свободный рынок газа для потребителя по украински:
- побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт автоматично;
- газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ.
- водночас, регулятор дозволив газопостачальним компаніям самостійно ухвалювати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну;
- також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.
осталось только впарить годовую цену 8+грн и можно закрывать вопрос обязательств перед МВФ и прочими спонсорами с установкой ручного рынка газа.
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:40
ruvex
Ну по 8+, думаю, все же не рискнут, ибо чревато в перспективе... а вот 6,99 на весь год, с барского плеча, на 99% вангую, что поставят. Еще и за очередную "перемогу" выдадут
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:27
У одного меня возник вопрос - почему годовую цену установят ДО закупки газа на отопительный сезон? Кто-то освоил навык ясновидения и может наванговать цену закупки? А перл о том что газсбыты будут сами решать принимать обратно клиента или нет - вообще за гранью. Это тоже самое что АТБ откажет продавать товары на основании того что клиент перед этим скупился в Форе.
Додано: Чет 08 кві, 2021 13:10
Какой-то однобокий получился "свободный рынок" - полная свобода для поставщика и абсолютное бесправие потребителя.
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