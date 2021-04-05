У минулому році уряду вдалось утримати дефіцит держбюджету в межах 5,2% ВВП, або 217,6 млрд грн, що на 81 млрд грн менше запланованого.
Дивися повний текст Торік в Україні вдалось утримати дефіцит бюджету на рівні 5,2% ВВП – Мінфін.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:25
Торік в Україні вдалось утримати дефіцит бюджету на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Торік в Україні вдалось утримати дефіцит бюджету на рівні 5,2% ВВП – Мінфін.
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:25
..по факту имеем РОСТ дефицита бюджета в 5 (пять!!) раз с 2017г ... псц!!
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