RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Торік в Україні вдалось
утримати дефіцит бюджету на...

Торік в Україні вдалось утримати дефіцит бюджету на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:25

Торік в Україні вдалось утримати дефіцит бюджету на...

Пропонуємо до обговорення:
У минулому році уряду вдалось утримати дефіцит держбюджету в межах 5,2% ВВП, або 217,6 млрд грн, що на 81 млрд грн менше запланованого.

Дивися повний текст Торік в Україні вдалось утримати дефіцит бюджету на рівні 5,2% ВВП – Мінфін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93283
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:25

..по факту имеем РОСТ дефицита бюджета в 5 (пять!!) раз с 2017г ... псц!!
maestro71
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 09.09.11
Подякував: 165 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні змінився розмір лікарняних
R2 » Пон 05 кві, 2021 16:46
2 194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 09:41
Nickoss1
Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні
R2 » Пон 05 кві, 2021 12:15
5 344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 20:15
astatempo
Очільник НСЗУ розповів, як в Україні змінилися зарплати...
R2 » Пон 05 кві, 2021 19:10
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 19:10
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.