Пропонується обов'язковий техогляд не тільки для комерційного транспорту, а й для приватного.
Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:11
Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:11
Ни в коем случае нельзя допустить возврата техосмотра! И вот почему:
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