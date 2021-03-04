Пропонується обов'язковий техогляд не тільки для комерційного транспорту, а й для приватного.
Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:11
Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:11
Ни в коем случае нельзя допустить возврата техосмотра! И вот почему:
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:55
Под "вывеской" за безопасность движения предлагается бредовый пакет "нововведений" заточеный исключительно на коррупцию.Проведите анализ и опубликуйте статистику причин дтп.Тех.состояние автомобилей и навыки профессионалов в причинах дтп занимают менее 1%.Поэтому всё от лукавого,желающего обогатиться на деньгах украинцев.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:29
По статистике, менее 1% ДТП является техническое состояние.
Всё остально, это нарушения, нарушения, и ошибки проэктировки дорого.
Также раметка в столице живет обычно год, освещения мало - ям много.
Маршрутки которые проходят техосмотр, теряют колеса и загораются на ходу, вот польза так польза.
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:07
Re: Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопр
Додано: Сер 07 кві, 2021 17:49
"что ждет автовладельцев — законопроект"
А что ждет авторов законопроекта?
Додано: Сер 07 кві, 2021 18:01
Очередная коррупционная кормушка, не более того. Криклия надо гнать поганой метлой.
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