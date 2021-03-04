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Обов'язковий техогляд: що чекає
автовласників — законопроект

Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:11

Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект

Пропонуємо до обговорення:
Пропонується обов'язковий техогляд не тільки для комерційного транспорту, а й для приватного.

Дивися повний текст Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:11

Ни в коем случае нельзя допустить возврата техосмотра! И вот почему:
https://www.youtube.com/watch?v=chOudH9ZF4c
1intclub
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:55

Под "вывеской" за безопасность движения предлагается бредовый пакет "нововведений" заточеный исключительно на коррупцию.Проведите анализ и опубликуйте статистику причин дтп.Тех.состояние автомобилей и навыки профессионалов в причинах дтп занимают менее 1%.Поэтому всё от лукавого,желающего обогатиться на деньгах украинцев.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:29

По статистике, менее 1% ДТП является техническое состояние.
Всё остально, это нарушения, нарушения, и ошибки проэктировки дорого.

Также раметка в столице живет обычно год, освещения мало - ям много.
Маршрутки которые проходят техосмотр, теряют колеса и загораются на ходу, вот польза так польза.
egor6508
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:07

Re: Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопр

  egor6508 написав:Маршрутки которые проходят техосмотр,
и с дырами под дверью сам видел.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:49

"что ждет автовладельцев — законопроект"
А что ждет авторов законопроекта?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:01

Очередная коррупционная кормушка, не более того. Криклия надо гнать поганой метлой.
panzershreck1921
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