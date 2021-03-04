Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 21:57
Додано: Чет 08 кві, 2021 00:03
Так руки и чешутся, где б еще подоить водителя. Пусть следят за дорожной разметкой, которая опять вдруг "ушла" со снегом и дрючат дорожные службы.
Вчера вон "пакращили" экзамены и ввели новые билеты "на права". И 80% сходу завалили теорию.
Потому что там в билетах на категорию В "совершенно случайно" оказались вопросы из категории С и D. Которые естественно в автошколах не проходили.
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