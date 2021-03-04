Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 21:57
Додано: Чет 08 кві, 2021 00:03
Так руки и чешутся, где б еще подоить водителя. Пусть следят за дорожной разметкой, которая опять вдруг "ушла" со снегом и дрючат дорожные службы.
Вчера вон "пакращили" экзамены и ввели новые билеты "на права". И 80% сходу завалили теорию.
Потому что там в билетах на категорию В "совершенно случайно" оказались вопросы из категории С и D. Которые естественно в автошколах не проходили.
Додано: Чет 08 кві, 2021 00:53
Криклій Владислав Артурович
Народився 1986 року.
З 2002-го по 2008 рік – начальник відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ «Інтербанк».
Упродовж 2008-2010 рр. працював у департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії «Аструм інвестиційний менеджмент».
Протягом 2011-2013 рр. був директором ТОВ «Кіно-театр».
2014-2015 рр. був радником Міністра внутрішніх справ України.
Онижедеть с 16 лет в поте лица))
Эка покидало пацана, из банка - в кинотеатр, из театра в МВД. Сейчас - вон, Министр! Дороги всей стране строит.
Да и какая разница, где воровать, главное, делать это талантливо!
Додано: Чет 08 кві, 2021 08:24
Неужели за два года президент не разобрался кого набрали в команду?На лицо явный циничный коррупционер,который два года проталкивает бредовые законы на транспорте.А может разобрался и делает вид,что всё ок?Народ видит и этого не скроешь.
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:12
Бляхоненависники мають залишитися задоволеними, тепер ніяке корито перед ними диміти не буде і кількість ДТП скоротиться на 99%
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