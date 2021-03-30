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Обов'язковий техогляд: що чекає
автовласників — законопроект

Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:57

  GALeon написав:
avk написав:Даже старый автомобиль можно довести до состояния, когда он честно пройдёт техосмотр. Мне это удавалось и не только в Украине.
Главное тут цена вопроса


https://www.youtube.com/watch?v=6yyU6p40uT4
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 00:03

  R2 написав:
Пропонується обов'язковий техогляд не тільки для комерційного транспорту, а й для приватного.


Так руки и чешутся, где б еще подоить водителя. Пусть следят за дорожной разметкой, которая опять вдруг "ушла" со снегом и дрючат дорожные службы.

Вчера вон "пакращили" экзамены и ввели новые билеты "на права". И 80% сходу завалили теорию.
Потому что там в билетах на категорию В "совершенно случайно" оказались вопросы из категории С и D. Которые естественно в автошколах не проходили.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 00:53

Криклій Владислав Артурович
Народився 1986 року.

З 2002-го по 2008 рік – начальник відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ «Інтербанк».
Упродовж 2008-2010 рр. працював у департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії «Аструм інвестиційний менеджмент».
Протягом 2011-2013 рр. був директором ТОВ «Кіно-театр».
2014-2015 рр. був радником Міністра внутрішніх справ України.

Онижедеть с 16 лет в поте лица))
Эка покидало пацана, из банка - в кинотеатр, из театра в МВД. Сейчас - вон, Министр! Дороги всей стране строит.
Да и какая разница, где воровать, главное, делать это талантливо!
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:24

Неужели за два года президент не разобрался кого набрали в команду?На лицо явный циничный коррупционер,который два года проталкивает бредовые законы на транспорте.А может разобрался и делает вид,что всё ок?Народ видит и этого не скроешь.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:12

Бляхоненависники мають залишитися задоволеними, тепер ніяке корито перед ними диміти не буде і кількість ДТП скоротиться на 99% :lol:
x-evier
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:25

Достало это циничное ворьё, которое ищет способ нажится на людях еще больше.
У нас весь коммерческий транспорт проходит тех осмотр, а толку? У маршруток в Киеве колеса на ходу отваливаются.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 00:51

  eduard_k написав:Достало это циничное ворьё, которое ищет способ нажится на людях еще больше.

Вы должны платить за свое право проживать на территории Украдины.
Должны платить и каяться. :)
andrein
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