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Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:44
Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день Україна домовилася про постачання вакцин від COVID декількох виробників. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.
Дивися повний текст Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань
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R2
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:44
33 а не 32))
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sdmitruk
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:52
sdmitruk написав:
33 а не 32))
Таки 32
3 млн доз вакцини Covishield — 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть поставлені
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_hunter
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