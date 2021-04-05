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Які вакцини і коли отримає
Україна: графік постачань

Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:44

Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день Україна домовилася про постачання вакцин від COVID декількох виробників. Перші контракти можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.

Дивися повний текст Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань.
R2
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33 а не 32))
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:52

  sdmitruk написав:33 а не 32))

Таки 32 :lol:
3 млн доз вакцини Covishield — 500 тисяч вже майже використали, ще 1,5 млн доз будуть поставлені
_hunter
 
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