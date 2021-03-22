Чорнобильцям планують підвищити пенсії.
Дивися повний текст Чорнобильцям хочуть збільшити пенсії: що пропонують в уряді.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:48
Чорнобильцям хочуть збільшити пенсії: що пропонують в уряді
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Дивися повний текст Чорнобильцям хочуть збільшити пенсії: що пропонують в уряді.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:48
все уже отозвали законопроект о чернобыльцах никакого повышения не будет пусть отмирают да и пайковые по400 гривень осталось прия нуковиче начисляли новая власть положила прибор..26 квиты положат и все.
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