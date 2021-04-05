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Антимонопольний комітет дослідить
ціни на таксі у Києві...

Антимонопольний комітет дослідить ціни на таксі у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:55

Антимонопольний комітет дослідить ціни на таксі у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо цін на послуги таксі з запровадженням локдауну у Києві, коли вартість поїздки могла сягати тисячі та вище гривень.

Дивися повний текст Антимонопольний комітет дослідить ціни на таксі у Києві під час локдауну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:55

К таксистам какие вопросы? Адекватная реакция рынка на возросший спрос. Вопрос стоило бы задать тем, кто эту ситуацию спровоцировал, т.е. тем, кто закрыл общественный транспорт.
1intclub
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:19

  1intclub написав:К таксистам какие вопросы? Адекватная реакция рынка на возросший спрос. Вопрос стоило бы задать тем, кто эту ситуацию спровоцировал, т.е. тем, кто закрыл общественный транспорт.

Работа у них такая:
Хмельницький додав, що особливо багато скарг надійшло щодо компаній зі значною часткою замовлень у Києві, а саме “Убер”, “Болт” та “Уклон”.

-- есть жалобы -- обязаны реагировать. Хоть и отпиской "сам дурак"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:16

АМКУ это орган импотент который кроме рекомендации не может ничего...
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:22

  livs375 написав:АМКУ это орган импотент который кроме рекомендации не может ничего...


очень даже нехило штрафует и не только...
при случае посмотрите какой автопарк у этих сирот! 8)
Slon_Nosov
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