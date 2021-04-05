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Антимонопольний комітет дослідить ціни на таксі у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:55
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо цін на послуги таксі з запровадженням локдауну у Києві, коли вартість поїздки могла сягати тисячі та вище гривень.
Дивися повний текст Антимонопольний комітет дослідить ціни на таксі у Києві під час локдауну
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R2
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:55
К таксистам какие вопросы? Адекватная реакция рынка на возросший спрос. Вопрос стоило бы задать тем, кто эту ситуацию спровоцировал, т.е. тем, кто закрыл общественный транспорт.
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1intclub
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:19
1intclub написав:
К таксистам какие вопросы? Адекватная реакция рынка на возросший спрос. Вопрос стоило бы задать тем, кто эту ситуацию спровоцировал, т.е. тем, кто закрыл общественный транспорт.
Работа у них такая:
Хмельницький додав, що особливо багато скарг надійшло щодо компаній зі значною часткою замовлень у Києві, а саме “Убер”, “Болт” та “Уклон”.
-- есть жалобы -- обязаны реагировать. Хоть и отпиской "сам дурак"...
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_hunter
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Додано: Сер 07 кві, 2021 16:22
livs375 написав:
АМКУ это орган импотент который кроме рекомендации не может ничего...
очень даже нехило штрафует и не только...
при случае посмотрите какой автопарк у этих сирот!
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:48
может быть надо начать с завышенных цен на коммуналку?
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Тракторист
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:48
Закон Украины "О защите экономической конкуренции" собственно сработал во всей своей красе. При запрете общественного транспорта "экономическая конкуренция" подняла цены на такси, что закономерно. Что они хотят еще исследовать и регулировать ?
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Nickoss1
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