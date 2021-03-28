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У Нацбанку назвали обсяг державних
запозичень з початку року

У Нацбанку назвали обсяг державних запозичень з початку року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:03

У Нацбанку назвали обсяг державних запозичень з початку року

Пропонуємо до обговорення:
З початку року обсяг державних запозичень становив: 95 млрд грн, 893 млн дол. та 70,5 млн євро.

Дивися повний текст У Нацбанку назвали обсяг державних запозичень з початку року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:03

Давайте посмотрим, куда они пошли:
https://svodka.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B ... %BA%D0%B0/
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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