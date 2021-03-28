З початку року обсяг державних запозичень становив: 95 млрд грн, 893 млн дол. та 70,5 млн євро.
Дивися повний текст У Нацбанку назвали обсяг державних запозичень з початку року.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:03
У Нацбанку назвали обсяг державних запозичень з початку року
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Дивися повний текст У Нацбанку назвали обсяг державних запозичень з початку року.
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:03
Давайте посмотрим, куда они пошли:
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