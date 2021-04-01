Антимонопольний комітет оштрафував державний ПриватБанк та Альфа-Банк за неподання інформації на вимогу у встановлений термін.
Дивися повний текст АМКУ оштрафував Альфа-Банк і ПриватБанк.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 20:14
АМКУ оштрафував Альфа-Банк і ПриватБанк
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Дивися повний текст АМКУ оштрафував Альфа-Банк і ПриватБанк.
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