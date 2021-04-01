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АМКУ оштрафував
Альфа-Банк і ПриватБанк

АМКУ оштрафував Альфа-Банк і ПриватБанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:14

АМКУ оштрафував Альфа-Банк і ПриватБанк

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет оштрафував державний ПриватБанк та Альфа-Банк за неподання інформації на вимогу у встановлений термін.

Дивися повний текст АМКУ оштрафував Альфа-Банк і ПриватБанк.
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