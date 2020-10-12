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Представлено захисну маску з
вентиляторами і вбудованими...

Представлено захисну маску з вентиляторами і вбудованими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 07:37

Представлено захисну маску з вентиляторами і вбудованими...

Пропонуємо до обговорення:
Відомий співак Вільям Адамс (William Adams) - фронтмен групи Black Eyed Peas, відомий також як Will.i.am, представив високотехнологічну захисну маску Xupermask - дуже затребуваний аксесуар як на теперішній час.

Дивися повний текст Представлено захисну маску з вентиляторами і вбудованими навушниками (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 07:37

Наш РУ-60м за 2$ не хуже, только без наушников.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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