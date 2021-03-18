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Уряд зменшив відсотки за кредитом, який брався на імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:28
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів погодив додатковий договір між НАК “Нафтогаз України” і АТ “Ощадбанк” відповідно до якого процентна ставка за кредитом 2009 року буде зменшена з 16,5% річних до 12%.
Дивися повний текст Уряд зменшив відсотки за кредитом, який брався на імпорт газу в 2009 році
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:28
..одна гос.структура "договорилась" с другой гос.структурой!!.. Бенифициар и там и там - ОДИН и ТОТ же !! в чем прикол?!...
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maestro71
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