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Устенко сказав, завдяки
чому ВВП України може зрости

Устенко сказав, завдяки чому ВВП України може зрости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:39

Устенко сказав, завдяки чому ВВП України може зрости

Пропонуємо до обговорення:
Прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту в Україні – на 4%. Але коли мовиться про глобальну економіку, то ризики завжди є.

Дивися повний текст Устенко сказав, завдяки чому ВВП України може зрости.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:39

Тепер хіба що за рахунок зростання виробництва снарядів. Жоден притомний інвестор після путінських маневрів сюди не вкладатиме кошти.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:33

В ОП Зелі там усі на коксі сидять , тому ріст і в 20 % їм не дивина
dovbnikov
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