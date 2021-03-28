Прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту в Україні – на 4%. Але коли мовиться про глобальну економіку, то ризики завжди є.
Дивися повний текст Устенко сказав, завдяки чому ВВП України може зрости.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:39
Устенко сказав, завдяки чому ВВП України може зрости
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Устенко сказав, завдяки чому ВВП України може зрости.
Додано: Чет 08 кві, 2021 09:39
Тепер хіба що за рахунок зростання виробництва снарядів. Жоден притомний інвестор після путінських маневрів сюди не вкладатиме кошти.
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