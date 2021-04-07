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Оновлений Mercedes-Benz CLS
2021 представлений офіційно...

Оновлений Mercedes-Benz CLS 2021 представлений офіційно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:41

Оновлений Mercedes-Benz CLS 2021 представлений офіційно...

Пропонуємо до обговорення:
Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC 2021 модельного року отримав оновлення, яке надає купеподібному седану свіжого вигляду та вдосконалених технологій. Оновлена модель буде доступна у шести версіях, включаючи AMG.

Дивися повний текст Оновлений Mercedes-Benz CLS 2021 представлений офіційно (фото).
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