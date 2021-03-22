RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пасажиропотік в метро зменшився
в 5 разів: графіки руху...

Пасажиропотік в метро зменшився в 5 разів: графіки руху...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:37

Пасажиропотік в метро зменшився в 5 разів: графіки руху...

Пропонуємо до обговорення:
У метрополітені оптимізують графіки руху на період посиленого карантину.

Дивися повний текст Пасажиропотік в метро зменшився в 5 разів: графіки руху поїздів змінять.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93296
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: LOKY і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тариф на лікування інсульту в Україні підняли в 5 разів
R2 » П'ят 02 кві, 2021 18:49
2 233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 09:35
_hunter
З 1 квітня зелена картка в метро не працюватиме: як замінити
R2 » Вів 30 бер, 2021 07:51
3 475
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 18:04
yegres
Метро на Троєщину: у Мінфіні обіцяють запустити до 2024 року
R2 » Пон 22 бер, 2021 15:12
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:32
providnyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9642)
08.04.2021 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.