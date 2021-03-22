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Пасажиропотік в метро зменшився в 5 разів: графіки руху...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 11:37
Пропонуємо до обговорення:
У метрополітені оптимізують графіки руху на період посиленого карантину.
Дивися повний текст Пасажиропотік в метро зменшився в 5 разів: графіки руху поїздів змінять
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