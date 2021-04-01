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Рівень бідності серед працюючих українців становив 42,4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.
Дивися повний текст Рівень бідності серед працюючих українців становив 42,4%
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