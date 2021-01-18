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Підстави для проведення податкової перевірки без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це нагадує Головне управління ДПС у Тернопільській області.
Дивися повний текст Підстави для проведення податкової перевірки без попередження
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:26
Основания свернуться и развернуться в нормальной стране.
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