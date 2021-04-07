Влада працює над вибором моделі для обов'язкого медичного страхування для його впровадження у 2023 році.
Дивися повний текст Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися у 2023 році, — Радуцький.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:32
Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися у 2023 році, — Радуцький.
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:32
Заключил декларацию с семейным врачом. Когда заболел ковидом, лечился у частников и родителей тоже там лечил. На все про все около 20 штук пошло. Лечение через поликлинику чуть не угробило мою жену. И государство выкинуло около 43 штук.
Страховка тоже даст мне частника или как и прежде будут мусолить по поликлиникам? Если по поликлиникам то тогда лучше страхуйте по ритуальным услугам.
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:58
Re: Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися.
Нужно больше налогов, на каждое конституционное право
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