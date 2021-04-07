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Обов'язкове медичне страхування
в Україні має з'явитися...

Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:32

Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...

Пропонуємо до обговорення:
Влада працює над вибором моделі для обов'язкого медичного страхування для його впровадження у 2023 році.

Дивися повний текст Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися у 2023 році, — Радуцький.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:32

Заключил декларацию с семейным врачом. Когда заболел ковидом, лечился у частников и родителей тоже там лечил. На все про все около 20 штук пошло. Лечение через поликлинику чуть не угробило мою жену. И государство выкинуло около 43 штук.
Страховка тоже даст мне частника или как и прежде будут мусолить по поликлиникам? Если по поликлиникам то тогда лучше страхуйте по ритуальным услугам.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:58

Re: Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися.

Нужно больше налогов, на каждое конституционное право
  • обязательная медицинская страховка
  • обязательная судебная страховка
  • обязательная жилищная страховка
  • обязательная экологическая страховка
  • обязательная социальная страховка
  • и так далее, по каждой статье Раздела II
Чтобы каждый прочувствовал до глубины кармана, как о нём родное государство заботится
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:45

Створять ще один фонд соціального страхування? ПНХ гниди!!!
bobo
 
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