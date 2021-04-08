RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обов'язкове медичне страхування
в Україні має з'явитися...

Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:32

Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...

Пропонуємо до обговорення:
Влада працює над вибором моделі для обов'язкого медичного страхування для його впровадження у 2023 році.

Дивися повний текст Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися у 2023 році, — Радуцький.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93303
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:32

Заключил декларацию с семейным врачом. Когда заболел ковидом, лечился у частников и родителей тоже там лечил. На все про все около 20 штук пошло. Лечение через поликлинику чуть не угробило мою жену. И государство выкинуло около 43 штук.
Страховка тоже даст мне частника или как и прежде будут мусолить по поликлиникам? Если по поликлиникам то тогда лучше страхуйте по ритуальным услугам.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:58

Re: Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися.

Нужно больше налогов, на каждое конституционное право
  • обязательная медицинская страховка
  • обязательная судебная страховка
  • обязательная жилищная страховка
  • обязательная экологическая страховка
  • обязательная социальная страховка
  • и так далее, по каждой статье Раздела II
Чтобы каждый прочувствовал до глубины кармана, как о нём родное государство заботится
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 18.10.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:45

Створять ще один фонд соціального страхування? ПНХ гниди!!!
bobo
 
Повідомлень: 258
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:03

  anduzenko написав:Нужно больше налогов, на каждое конституционное право
  • обязательная медицинская страховка
  • обязательная судебная страховка
  • обязательная жилищная страховка
  • обязательная экологическая страховка
  • обязательная социальная страховка
  • и так далее, по каждой статье Раздела II
Чтобы каждый прочувствовал до глубины кармана, как о нём родное государство заботится


Шмыгаль решил, что народ зажирел, давно пора доить! В тему тоже, в марте НКРЭКП протащила постановление № 475, по которому в хрущобах мощность точки присоединения ограничат до 3 кВт( до 1 января 2022г тупо поставят каждому вводной автомат на 16 А.). А тот, кого эта мощность не устраивает, может в течение 2-х лет поднять её до 5 кВт, воспользовавшись услугами сертифицированной подрядной организации по замене проводки. Стоимость работ по замене проводки в однокомнатной квартире (без учёта материалов) стартует с 7000грн., трёшки - с 17000 грн.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 13.03.15
Подякував: 359 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:19

  warlamp написав:А тот, кого эта мощность не устраивает, может в течение 2-х лет поднять её до 5 кВт, воспользовавшись услугами сертифицированной подрядной организации по замене проводки. Стоимость работ по замене проводки в однокомнатной квартире (без учёта материалов) стартует с 7000грн., трёшки - с 17000 грн.


Как вы себе это представляете в уже жилом помещение? Сопли бросить со шкафа до телевизора, а потом от телевизора до светильника? Или в плинтус все запихнуть? А как поднять до розетки/выключателя - по обоям/плитке опять же в виде соплей? Или проштробить стены вдоль и поперек и пусть владельцы квартир потом сами решают что с этим всем делать? Это капитальный ремонт и 7тыс грн там уже не отделаешься. Или в хрущовке с высотой потолка 2,5м сделать подвесной/натяжной и получить в результате высоту потолка 2,40м или 2,30м? :D

Вообщем это все из области фантастики и только 1 владелец из тысячи пойдет на это.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 486
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:34

Re: Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися.

  warlamp написав:В тему тоже, в марте НКРЭКП протащила постановление № 475, по которому в хрущобах мощность точки присоединения ограничат до 3 кВт
А сейчас она иная? 10кВт?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 06.08.19
Подякував: 849 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:44

  anduzenko написав:Нужно больше налогов, на каждое конституционное право
  • обязательная медицинская страховка
  • обязательная судебная страховка
  • обязательная жилищная страховка
  • обязательная экологическая страховка
  • обязательная социальная страховка
  • и так далее, по каждой статье Раздела II
Чтобы каждый прочувствовал до глубины кармана, как о нём родное государство заботится

Забыли обязательную защиту Родины. 7,5% вроде.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект 1, 2
R2 » Сер 07 кві, 2021 14:11
15 1333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 13:25
eduard_k
Інфляція в Україні побила рекорд останніх півтора років...
R2 » Сер 07 кві, 2021 15:44
0 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 15:44
R2
Торік в Україні вдалось утримати дефіцит бюджету на...
R2 » Сер 07 кві, 2021 13:25
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 13:25
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2003)
08.04.2021 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.