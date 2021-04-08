Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...

Додано: Чет 08 кві, 2021 16:19

warlamp написав: А тот, кого эта мощность не устраивает, может в течение 2-х лет поднять её до 5 кВт, воспользовавшись услугами сертифицированной подрядной организации по замене проводки. Стоимость работ по замене проводки в однокомнатной квартире (без учёта материалов) стартует с 7000грн., трёшки - с 17000 грн. А тот, кого эта мощность не устраивает, может в течение 2-х лет поднять её до 5 кВт, воспользовавшись услугами сертифицированной подрядной организации по замене проводки. Стоимость работ по замене проводки в однокомнатной квартире (без учёта материалов) стартует с 7000грн., трёшки - с 17000 грн.

Как вы себе это представляете в уже жилом помещение? Сопли бросить со шкафа до телевизора, а потом от телевизора до светильника? Или в плинтус все запихнуть? А как поднять до розетки/выключателя - по обоям/плитке опять же в виде соплей? Или проштробить стены вдоль и поперек и пусть владельцы квартир потом сами решают что с этим всем делать? Это капитальный ремонт и 7тыс грн там уже не отделаешься. Или в хрущовке с высотой потолка 2,5м сделать подвесной/натяжной и получить в результате высоту потолка 2,40м или 2,30м?Вообщем это все из области фантастики и только 1 владелец из тысячи пойдет на это.