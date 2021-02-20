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Обов'язкове медичне страхування
в Україні має з'явитися...

Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:32

Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...

Пропонуємо до обговорення:
Влада працює над вибором моделі для обов'язкого медичного страхування для його впровадження у 2023 році.

Дивися повний текст Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися у 2023 році, — Радуцький.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:32

Заключил декларацию с семейным врачом. Когда заболел ковидом, лечился у частников и родителей тоже там лечил. На все про все около 20 штук пошло. Лечение через поликлинику чуть не угробило мою жену. И государство выкинуло около 43 штук.
Страховка тоже даст мне частника или как и прежде будут мусолить по поликлиникам? Если по поликлиникам то тогда лучше страхуйте по ритуальным услугам.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:03

  anduzenko написав:Нужно больше налогов, на каждое конституционное право
  • обязательная медицинская страховка
  • обязательная судебная страховка
  • обязательная жилищная страховка
  • обязательная экологическая страховка
  • обязательная социальная страховка
  • и так далее, по каждой статье Раздела II
Чтобы каждый прочувствовал до глубины кармана, как о нём родное государство заботится


Шмыгаль решил, что народ зажирел, давно пора доить! В тему тоже, в марте НКРЭКП протащила постановление № 475, по которому в хрущобах мощность точки присоединения ограничат до 3 кВт( до 1 января 2022г тупо поставят каждому вводной автомат на 16 А.). А тот, кого эта мощность не устраивает, может в течение 2-х лет поднять её до 5 кВт, воспользовавшись услугами сертифицированной подрядной организации по замене проводки. Стоимость работ по замене проводки в однокомнатной квартире (без учёта материалов) стартует с 7000грн., трёшки - с 17000 грн.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:19

  warlamp написав:А тот, кого эта мощность не устраивает, может в течение 2-х лет поднять её до 5 кВт, воспользовавшись услугами сертифицированной подрядной организации по замене проводки. Стоимость работ по замене проводки в однокомнатной квартире (без учёта материалов) стартует с 7000грн., трёшки - с 17000 грн.


Как вы себе это представляете в уже жилом помещение? Сопли бросить со шкафа до телевизора, а потом от телевизора до светильника? Или в плинтус все запихнуть? А как поднять до розетки/выключателя - по обоям/плитке опять же в виде соплей? Или проштробить стены вдоль и поперек и пусть владельцы квартир потом сами решают что с этим всем делать? Это капитальный ремонт и 7тыс грн там уже не отделаешься. Или в хрущовке с высотой потолка 2,5м сделать подвесной/натяжной и получить в результате высоту потолка 2,40м или 2,30м? :D

Вообщем это все из области фантастики и только 1 владелец из тысячи пойдет на это.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:34

Re: Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися.

  warlamp написав:В тему тоже, в марте НКРЭКП протащила постановление № 475, по которому в хрущобах мощность точки присоединения ограничат до 3 кВт
А сейчас она иная? 10кВт?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  warlamp написав:В тему тоже, в марте НКРЭКП протащила постановление № 475, по которому в хрущобах мощность точки присоединения ограничат до 3 кВт
А сейчас она иная? 10кВт?

А сейчас, как водится, никто это не контролирует и не ограничивает :)
-- если люминевая проводка в подъезде не поплавится -- можно и 10-ку вытянуть. А потом народ удивляется -- "а чо эта у нас трансформатор закипел"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:02

Re: Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися.

  _hunter написав:А сейчас, как водится, никто это не контролирует и не ограничивает

В СНиПе нормы были, но я не настолько эксперт чтобы знать что было во времена строительства хрущевок. В брежневке родителей стояли то ли 10А, то ли 16А. Тоесть не больше чем предлагается. Учитывая что в хрущах площадь была меньше, да и потребителей тогда было меньше - врядли там больше 16А.

Ну и ещё: сама идея замены автоматов выглядит как первоапрельская шутка - автоматы не опломбированы и могут быть легко заменены жильцами, а деньги в которые это выльется облэнерго - да Ахметов на британский флаг порвёт инициаторов.

У меня, к слову, стоят автоматы на 16А - мне хватает.

А зачему кому-то проводку менять - я вот этого наброса вообще не понял, видно у автора была несвежая бормотуха.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:06

Re: Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися.

  _hunter написав:если люминевая проводка в подъезде не поплавится
К слову да, в хрущах на вводе стоят старые кабеля которые не расчитаны на современное потребление. Так что проблема высосана из пальца: нельзя урезать то что и так урезано.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:А сейчас, как водится, никто это не контролирует и не ограничивает

В СНиПе нормы были, но я не настолько эксперт чтобы знать что было во времена строительства хрущевок. В брежневке родителей стояли то ли 10А, то ли 16А. Тоесть не больше чем предлагается. Учитывая что в хрущах площадь была меньше, да и потребителей тогда было меньше - врядли там больше 16А.

Ну и ещё: сама идея замены автоматов выглядит как первоапрельская шутка - автоматы не опломбированы и могут быть легко заменены жильцами, а деньги в которые это выльется облэнерго - да Ахметов на британский флаг порвёт инициаторов.

У меня, к слову, стоят автоматы на 16А - мне хватает.

А зачему кому-то проводку менять - я вот этого наброса вообще не понял, видно у автора была несвежая бормотуха.


Читайте постанову, там всё разжёвано даже для толстолобиков. Проверят автоматы в щитках, заменят всё наколхозенное на 16А и опечатают щиток. Есть также, пломбируемые боксы для автоматических выключателей, клавишей щёлкать можно, а демонтировать без снятия пломбы не получится.
Кто попадётся на подмене автомата - штрафанут. Отмазка типа не знаю, кто мне поменял автомат, не прокатит. Никому кроме вас это не нужно.
Эти расценки только на штробление и прокладку новой проводки. Провода и восстановительный ремонт стен - лягут на ваш бюджет отдельной статьёй.
Конечно, можно ничего не менять и сидеть на автомате 16А, только тогда нельзя будет одновременно стирать и готовить, или греть воду и работать на компе, смотреть ТВ.
В таком случае, про кондиционер и обогреватели можно будет забыть.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  warlamp написав:В тему тоже, в марте НКРЭКП протащила постановление № 475, по которому в хрущобах мощность точки присоединения ограничат до 3 кВт
А сейчас она иная? 10кВт?


А сейчас она такая, какой автоматический выключатель купил по замене хозяин. На алюминиевую убитую проводку вместо 16А ставят 40А. Старая проводка была рассчитана на 3 лампочки Ильича и утюг. Холодильники и телевизоры тогда были роскошью и в хрущобах не водились.
warlamp
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