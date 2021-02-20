Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...

Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:02

_hunter написав: А сейчас, как водится, никто это не контролирует и не ограничивает А сейчас, как водится, никто это не контролирует и не ограничивает

В СНиПе нормы были, но я не настолько эксперт чтобы знать что было во времена строительства хрущевок. В брежневке родителей стояли то ли 10А, то ли 16А. Тоесть не больше чем предлагается. Учитывая что в хрущах площадь была меньше, да и потребителей тогда было меньше - врядли там больше 16А.Ну и ещё: сама идея замены автоматов выглядит как первоапрельская шутка - автоматы не опломбированы и могут быть легко заменены жильцами, а деньги в которые это выльется облэнерго - да Ахметов на британский флаг порвёт инициаторов.У меня, к слову, стоят автоматы на 16А - мне хватает.А зачему кому-то проводку менять - я вот этого наброса вообще не понял, видно у автора была несвежая бормотуха.