Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...

А ссылка где, толстолобик?
Так же не помешает ссылка на документ регулирующий потребление сейчас и тот который он заменил. Чтобы сравнить что поменялось.
Есть, и что? В хрущах их поставят?
Штраф отсутствует, ввиду отсутствия ответственности за это.
Вопрос был - нахера кому-либо нужно менять проводку? Или в твоей реальности Ахметов всем проштробит и включит цену за это в счёт? Ахметов тебе лично про эту идею рассказал?
Странно как люди сейчас всё это делают, имея обычные бытовые автоматы на 16А.
Давай, расскажи нам какие у тебя автоматы на вводе, с фотографиями. И зачем тебе именно столько: что у тебя за потребители в квартире.
Тут в соседней теме люди жалуются что Кличко отопление не выключает - пойди им расскажи что люди обогревателями пользуются.
А то вы оба меряете по своим немного странным потребностям: одному при нуле на улице уже отопление не надо, другому надо чтобы в квартире была силовая разводка когда к каждой розетке можно подключить не менее чем электроплиту или какой-то станок, или даже не знаю какое там ещё оборудование.