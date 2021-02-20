Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...

Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:51

warlamp написав: Читайте постанову, там всё разжёвано даже для толстолобиков Читайте постанову, там всё разжёвано даже для толстолобиков

warlamp написав: Есть также, пломбируемые боксы для автоматических выключателей, клавишей щёлкать можно, а демонтировать без снятия пломбы не получится. Есть также, пломбируемые боксы для автоматических выключателей, клавишей щёлкать можно, а демонтировать без снятия пломбы не получится.

warlamp написав: Кто попадётся на подмене автомата - штрафанут. Кто попадётся на подмене автомата - штрафанут.

warlamp написав: Эти расценки только на штробление и прокладку новой проводки. Эти расценки только на штробление и прокладку новой проводки.

warlamp написав: Конечно, можно ничего не менять и сидеть на автомате 16А, только тогда нельзя будет одновременно стирать и готовить, или греть воду и работать на компе, смотреть ТВ. Конечно, можно ничего не менять и сидеть на автомате 16А, только тогда нельзя будет одновременно стирать и готовить, или греть воду и работать на компе, смотреть ТВ.

warlamp написав: В таком случае, про кондиционер и обогреватели можно будет забыть. В таком случае, про кондиционер и обогреватели можно будет забыть.

не

А ссылка где, толстолобик?Так же не помешает ссылка на документ регулирующий потребление сейчас и тот который он заменил. Чтобы сравнить что поменялось.Есть, и что? В хрущах их поставят?Штраф отсутствует, ввиду отсутствия ответственности за это.Вопрос был - нахера кому-либо нужно менять проводку? Или в твоей реальности Ахметов всем проштробит и включит цену за это в счёт? Ахметов тебе лично про эту идею рассказал?Странно как люди сейчас всё это делают, имея обычные бытовые автоматы на 16А.Давай, расскажи нам какие у тебя автоматы на вводе, с фотографиями. И зачем тебе именно столько: что у тебя за потребители в квартире.Тут в соседней теме люди жалуются что Кличко отоплениевыключает - пойди им расскажи что люди обогревателями пользуются.А то вы оба меряете по своим немного странным потребностям: одному при нуле на улице уже отопление не надо, другому надо чтобы в квартире была силовая разводка когда к каждой розетке можно подключить не менее чем электроплиту или какой-то станок, или даже не знаю какое там ещё оборудование.