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Обов'язкове медичне страхування
в Україні має з'явитися...

Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:51

Re: Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися.

  warlamp написав:Читайте постанову, там всё разжёвано даже для толстолобиков

А ссылка где, толстолобик?

Так же не помешает ссылка на документ регулирующий потребление сейчас и тот который он заменил. Чтобы сравнить что поменялось.
  warlamp написав:Есть также, пломбируемые боксы для автоматических выключателей, клавишей щёлкать можно, а демонтировать без снятия пломбы не получится.

Есть, и что? В хрущах их поставят?
  warlamp написав:Кто попадётся на подмене автомата - штрафанут.
Штраф отсутствует, ввиду отсутствия ответственности за это.
  warlamp написав:Эти расценки только на штробление и прокладку новой проводки.

Вопрос был - нахера кому-либо нужно менять проводку? Или в твоей реальности Ахметов всем проштробит и включит цену за это в счёт? Ахметов тебе лично про эту идею рассказал?
  warlamp написав:Конечно, можно ничего не менять и сидеть на автомате 16А, только тогда нельзя будет одновременно стирать и готовить, или греть воду и работать на компе, смотреть ТВ.

Странно как люди сейчас всё это делают, имея обычные бытовые автоматы на 16А.

Давай, расскажи нам какие у тебя автоматы на вводе, с фотографиями. И зачем тебе именно столько: что у тебя за потребители в квартире.
  warlamp написав:В таком случае, про кондиционер и обогреватели можно будет забыть.

Тут в соседней теме люди жалуются что Кличко отопление не выключает - пойди им расскажи что люди обогревателями пользуются. :mrgreen:

А то вы оба меряете по своим немного странным потребностям: одному при нуле на улице уже отопление не надо, другому надо чтобы в квартире была силовая разводка когда к каждой розетке можно подключить не менее чем электроплиту или какой-то станок, или даже не знаю какое там ещё оборудование.
vitaliy_berdinskikh
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