Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...

Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:25

warlamp написав: Только хамить не надо. Только хамить не надо.

warlamp написав: Если тормозит твой Яндекс, то нагугли : Постанова НКРЕКП № 475 от 17.03.2021. Если тормозит твой Яндекс, то нагугли : Постанова НКРЕКП № 475 от 17.03.2021.

У договорі споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії зазначаються величини дозволеної (договірної) потужності, які визначаються виходячи з проектної документації електрозабезпечення об’єкта.

У разі відсутності проектної документації електрозабезпечення об’єкта індивідуального побутового споживача, приєднаного до зовнішніх електричних мереж загального призначення, які за технічними характеристиками можуть забезпечити розподіл електричної енергії на рівні 5 кВт на кожного індивідуального побутового споживача, дозволена (договірна) потужність такого об’єкта встановлюється на рівні не нижче 5 кВт.

warlamp написав: Автомат, установленный электросетью, является собственностью компании, а за кражу чужого имущества, сам знаешь, не маленький, что бывает. Автомат, установленный электросетью, является собственностью компании, а за кражу чужого имущества, сам знаешь, не маленький, что бывает.

warlamp написав: На гнилую совковую проводку тебе официальный электрик не поставит АВ на 25-40А На гнилую совковую проводку тебе официальный электрик не поставит АВ на 25-40А

warlamp написав: Потребляемую мощность каждого электроприбора ищи в его мануале Потребляемую мощность каждого электроприбора ищи в его мануале

warlamp написав: сварочный инвертор сварочный инвертор

warlamp написав: куча электроинструмента куча электроинструмента

warlamp написав: На щитке стоят автоматы E.NEXT 40А, на стабилизаторе-63А. На щитке стоят автоматы E.NEXT 40А, на стабилизаторе-63А.

Не я про толстолобиков написал.Тоеть сам ты не только цитату порезать не можешь - это ж мега сложно выделять текст и жмакать кнопку или упаси госпади руками набирать [quоtе], но и загуглить сам не с состоянии?Ну что ж, почитаемНадо же какие гады, хотят чтобы жильцы пользовались электрикой согласно проектных норм.Погодите, а как же обещанное "только 3 кВт"? Где-же зрада?Я не нашел в постановлении ни слова о том что кто-то полезет в мой щиток и будет там менять мне автоматы. Как не нашел и поялвения какой-либо ответственности за то что я поставлю свои автоматы после счётчика.Те кто следит за этой дискуссией - если хотите поищите самиЧтобы его установить им придётся украть автомат установленный мной. А за кражу чужого имущества, сам знаешь, не маленький, что бывает. Ну и в хрущовках или просто старых домах бывают варианты когда счётчик стоит в самой квартире - опять же, не маленький, сам знаешь что бывает за проникновение в квартиру.Ты говорил что будут ставить 16А. Это раз.Два: я так и не должался ответа зачем менять советскую гнилую проводку если она спокойно справлялась с потреблением которое врядли выходило за 3 кВт. А новые автоматы даже если и поставят то как ты сам написал это будут автоматы на 16А, тоесть советской проводки они не сожгут.Ну и три, если предположить что на входе стоял автомат на 10А то кто станет менять его на 16А чтобы потом ещё и проводку менять? Где в постановлении хоть слово что на входе должен обязательно стоять автомат на 16А и ни ампером меньше и что проводка должна быть переделана под это потребление без учёта желания и потребностей клиента электросети? Если в квартире пенсионеры с телевизором и холодильником - им и 10А хватит с головой.Как по мне то ты или потребляешь много больше того что должен потреблять по проекту и потому для тебя гражданские нормы потребления зрада априори. Или ты просто упоролся на поиске зрады и пытаешься найти её хоть в чём-нибудь.Тоесть ты вот так тупо сливаешься отказываясь рассказывать зачем тебе на вводе в квартиру автомат на 40А. Ну ОК.А что ты им в своей квартире делаешь, расскажи нам.И ты весь его включаешь одновременно, плюс ещё и стиралку?Я сомневаюсь что стиралка или телевизор у тебя работают одновременно с каким-нибудь перфоратором. Хотя сколько тот телевизор жрет? Как лампочка.Я не знаю, может у тебя частный дом в котором функционирует нелегальное СТО - тогда конечно понятны такие аппетиты. Но остальным оно зачем?