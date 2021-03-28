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День фінансів: прогноз щодо
курсу від МВФ, 46 тис....

День фінансів: прогноз щодо курсу від МВФ, 46 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:59

День фінансів: прогноз щодо курсу від МВФ, 46 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Що передбачає новий законопроєкт про техогляд, і як "нарватися" на штрафи від фінмона.

Дивися повний текст День фінансів: прогноз щодо курсу від МВФ, 46 тис. Bitcoin у депутатів, обов'язковий техогляд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:59

А хуху не хохо?
anatolmark681
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