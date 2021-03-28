Що передбачає новий законопроєкт про техогляд, і як "нарватися" на штрафи від фінмона.
Дивися повний текст День фінансів: прогноз щодо курсу від МВФ, 46 тис. Bitcoin у депутатів, обов'язковий техогляд.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:59
День фінансів: прогноз щодо курсу від МВФ, 46 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів: прогноз щодо курсу від МВФ, 46 тис. Bitcoin у депутатів, обов'язковий техогляд.
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