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День фінансів: прогноз щодо курсу від МВФ, 46 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Що передбачає новий законопроєкт про техогляд, і як "нарватися" на штрафи від фінмона.
Дивися повний текст День фінансів: прогноз щодо курсу від МВФ, 46 тис. Bitcoin у депутатів, обов'язковий техогляд
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R2
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:59
А хуху не хохо?
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anatolmark681
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