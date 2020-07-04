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Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Білорусь відключила транскордонні лінії електропередачі (ЛЕП) з Литвою. В країні проводять випробування надійності білоруської енергосистеми.
Дивися повний текст Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою
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Додано: Чет 08 кві, 2021 13:42
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