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Білорусь відключила лінії
електропередачі з Литвою

Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:41

Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою

Пропонуємо до обговорення:
Білорусь відключила транскордонні лінії електропередачі (ЛЕП) з Литвою. В країні проводять випробування надійності білоруської енергосистеми.

Дивися повний текст Білорусь відключила лінії електропередачі з Литвою.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:42

Білоруси молодці
sergejsonata
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