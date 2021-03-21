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НАЗК перевірить чиновників,
які задекларували Bitcoin

НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:34

НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку чиновників, які у своїх деклараціях за 2020 рік вказали, що володіють криптовалютою.

Дивися повний текст НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:34

кончу-заспу перевірте.
там все на очах.
igorbuda52
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Модератори: Ірина_, Модератор

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