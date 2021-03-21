Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку чиновників, які у своїх деклараціях за 2020 рік вказали, що володіють криптовалютою.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 15:34
НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
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Дивися повний текст НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin.
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