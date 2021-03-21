Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку чиновників, які у своїх деклараціях за 2020 рік вказали, що володіють криптовалютою.
Дивися повний текст НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 15:34
НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin.
Додано: Чет 08 кві, 2021 16:19
Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
Та шож такое, опять зрада
Додано: Чет 08 кві, 2021 19:46
Проверить перечислялись ли деньги будет очень сложно. Например, я хоть и не чиновник ни разу :), но вложил в крипту всего 2900 баксов, вывел уже 70000 баксов и осталось еще 4,25 битка, но я ее купил на бирже, которая давно не существует, а заводил туда деньги через специальные кода, которые покупал в уже несуществующей обменке, ну как можно проверку сделать, как? Ну проверяйте кому не лень.
Додано: Чет 08 кві, 2021 19:53
Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
Достаточно проверить наличие. Но вот как они это будут делать - реально вопрос.
Додано: Чет 08 кві, 2021 19:56
При проверке декларации мы посмотрим, действительно ли декларанту принадлежит указанное количество токенов крипты, действительно ли перечислялись деньги за ее приобретение и может ли декларант объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение токенов
Додано: Чет 08 кві, 2021 20:04
Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
Тут не обязательно подтверждать всё с помощью банковских выписок, тут важнее чтобы были доходы которые позволяют с условном 2016 году купить условные 100 биткоинов. Так с любой проверкой не только биткоинов.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|