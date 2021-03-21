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НАЗК перевірить чиновників,
які задекларували Bitcoin

НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:34

НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку чиновників, які у своїх деклараціях за 2020 рік вказали, що володіють криптовалютою.

Дивися повний текст НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:34

кончу-заспу перевірте.
там все на очах.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:19

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

Та шож такое, опять зрада :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:46

Проверить перечислялись ли деньги будет очень сложно. Например, я хоть и не чиновник ни разу :), но вложил в крипту всего 2900 баксов, вывел уже 70000 баксов и осталось еще 4,25 битка, но я ее купил на бирже, которая давно не существует, а заводил туда деньги через специальные кода, которые покупал в уже несуществующей обменке, ну как можно проверку сделать, как? Ну проверяйте кому не лень.
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:53

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

Достаточно проверить наличие. Но вот как они это будут делать - реально вопрос.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:56

  vitaliy_berdinskikh написав:Достаточно проверить наличие. Но вот как они это будут делать - реально вопрос.

При проверке декларации мы посмотрим, действительно ли декларанту принадлежит указанное количество токенов крипты, действительно ли перечислялись деньги за ее приобретение и может ли декларант объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение токенов
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:04

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

  Ferox написав:При проверке декларации мы посмотрим, .... и может ли декларант объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение токенов

Тут не обязательно подтверждать всё с помощью банковских выписок, тут важнее чтобы были задекларированные доходы которые позволяют с условном 2016 году купить условные 100 биткоинов. Так с любой проверкой не только биткоинов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ferox написав:При проверке декларации мы посмотрим, .... и может ли декларант объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение токенов

Тут не обязательно подтверждать всё с помощью банковских выписок, тут важнее чтобы были доходы которые позволяют с условном 2016 году купить условные 100 биткоинов. Так с любой проверкой не только биткоинов.

Ну, можно сказать, я их купил по 10 долларов у чувака, который уже умер. А что нельзя было? :)
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:16

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

  Ferox написав:Ну, можно сказать, я их купил по 10 долларов у чувака, который уже умер. А что нельзя было?

Тут главное чтобы 10 долларов были белым доходом с которого уплачен подоходный налог. Или же они были накоплены сдачей стеклотары в течение предыдущих лет, а сумма накапливалась на банковском счету. Сама операция покупки вторична.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ferox написав:Ну, можно сказать, я их купил по 10 долларов у чувака, который уже умер. А что нельзя было?

Тут главное чтобы 10 долларов были белым доходом с которого уплачен подоходный налог. Или же они были накоплены сдачей стеклотары в течение предыдущих лет, а сумма накапливалась на банковском счету. Сама операция покупки вторична.

Ну, я думаю, доказать, что 1000 баксов накоплена честным трудом, это не проблема. :)
Ferox
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