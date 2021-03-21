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НАЗК перевірить чиновників,
які задекларували Bitcoin

НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:20

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

ну шо, из этих конкретных деклараций конкретных чиновников кто-то собирается уплачивать пару процентиков налогов или как ?
Что-то в статейке я не увидел ни одного упоминания слов "повинен сплатити податок" - не-не, для чиновников такое вовсе не обязательно и нигде не прописано. Данило Гетьманцев из фин.комитета, ну шо есть шо сказать ?

или планируется потом задра....вать за 2 копейки только простых пересичных (которому любыми методами приходится включать полный режим "сам за себя", почти никак не надеясь ни на медицину, ни на пенсию от любимого государства), которые не подадут (или наоборот, подадут) "разовую специальную декларацию в рамках налоговой амнистии", га ?

п.с. уже один балабол, Михо Сцукашвили, в одном из эфиров Шустера (месяц назад где-то) пафосно заявил "Биткоин - это оффшоры, биткоин - это коррупция".
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:34

  Ferox написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ferox написав:Ну, можно сказать, я их купил по 10 долларов у чувака, который уже умер. А что нельзя было?

Тут главное чтобы 10 долларов были белым доходом с которого уплачен подоходный налог. Или же они были накоплены сдачей стеклотары в течение предыдущих лет, а сумма накапливалась на банковском счету. Сама операция покупки вторична.

Ну, я думаю, доказать, что 1000 баксов накоплена честным трудом, это не проблема. :)

Вот потому проверка не такая уж проблема для декларантов. Чтобы реально проверять надо разработать процедуру, принять закон о вирт.активах в котором процедуру прописать. Что они сейчас могу потребовать у декларанта, ключ от леджер нано? Это незаконно.
vitaliy_berdinskikh
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