НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
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ну шо, из этих конкретных деклараций конкретных чиновников кто-то собирается уплачивать пару процентиков налогов или как ? Что-то в статейке я не увидел ни одного упоминания слов "повинен сплатити податок" - не-не, для чиновников такое вовсе не обязательно и нигде не прописано. Данило Гетьманцев из фин.комитета, ну шо есть шо сказать ?
или планируется потом задра....вать за 2 копейки только простых пересичных (которому любыми методами приходится включать полный режим "сам за себя", почти никак не надеясь ни на медицину, ни на пенсию от любимого государства), которые не подадут (или наоборот, подадут) "разовую специальную декларацию в рамках налоговой амнистии", га ?
п.с. уже один балабол, Михо Сцукашвили, в одном из эфиров Шустера (месяц назад где-то) пафосно заявил "Биткоин - это оффшоры, биткоин - это коррупция".
Ferox написав:Ну, можно сказать, я их купил по 10 долларов у чувака, который уже умер. А что нельзя было?
Тут главное чтобы 10 долларов были белым доходом с которого уплачен подоходный налог. Или же они были накоплены сдачей стеклотары в течение предыдущих лет, а сумма накапливалась на банковском счету. Сама операция покупки вторична.
Ну, я думаю, доказать, что 1000 баксов накоплена честным трудом, это не проблема.
Вот потому проверка не такая уж проблема для декларантов. Чтобы реально проверять надо разработать процедуру, принять закон о вирт.активах в котором процедуру прописать. Что они сейчас могу потребовать у декларанта, ключ от леджер нано? Это незаконно.
Ferox написав:При проверке декларации мы посмотрим, .... и может ли декларант объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение токенов
Тут не обязательно подтверждать всё с помощью банковских выписок, тут важнее чтобы были доходы которые позволяют с условном 2016 году купить условные 100 биткоинов. Так с любой проверкой не только биткоинов.
Ну, можно сказать, я их купил по 10 долларов у чувака, который уже умер. А что нельзя было?
А что если какой-нибудь депутат(-ша) до депутатства намайнил(-ла) ведра битков на стареньком компе в 2011-2012 году где-нибудь на его(-ее) предыдущей работе, работая, например, в каком-нибудь стриптиз-клубе, которого уже нет. Вот как здесь быть? - никаких документов и подтверждений вообще нет, разве что ждать создания машины времени и отправить в те события кого-нибудь для сверки.
Alex2007 написав:Что-то в статейке я не увидел ни одного упоминания слов "повинен сплатити податок" - не-не, для чиновников такое вовсе не обязательно и нигде не прописано. Данило Гетьманцев из фин.комитета, ну шо есть шо сказать ?
Податки платяться з доходів у фіаті, а не криптовалюті. Якщо депутат задекларує, що продав криптовалюту, то тоді він повинен заплатити податок з цього доходу, але не раніше.
Alex2007 написав:Что-то в статейке я не увидел ни одного упоминания слов "повинен сплатити податок" - не-не, для чиновников такое вовсе не обязательно и нигде не прописано. Данило Гетьманцев из фин.комитета, ну шо есть шо сказать ?
В дополнение к тому что выше сказал lapay - декларации для НАЗК это не налоговые декларации, по ним никаких налогов не платится. Они лишь для проверки баланса доходов и расходов которые проводит НАЗК. Те декларации которые подаются в налоговую и в которых указываются суммы уплаченных налогов - непубличны, как и у любого другого гражданина Украины.
Необходимость платить налог вообще не декларацией определяется, а записана в налоговом кодексе.