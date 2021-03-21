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НАЗК перевірить чиновників,
які задекларували Bitcoin

НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:20

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

ну шо, из этих конкретных деклараций конкретных чиновников кто-то собирается уплачивать пару процентиков налогов или как ?
Что-то в статейке я не увидел ни одного упоминания слов "повинен сплатити податок" - не-не, для чиновников такое вовсе не обязательно и нигде не прописано. Данило Гетьманцев из фин.комитета, ну шо есть шо сказать ?

или планируется потом задра....вать за 2 копейки только простых пересичных (которому любыми методами приходится включать полный режим "сам за себя", почти никак не надеясь ни на медицину, ни на пенсию от любимого государства), которые не подадут (или наоборот, подадут) "разовую специальную декларацию в рамках налоговой амнистии", га ?

п.с. уже один балабол, Михо Сцукашвили, в одном из эфиров Шустера (месяц назад где-то) пафосно заявил "Биткоин - это оффшоры, биткоин - это коррупция".
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:34

  Ferox написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ferox написав:Ну, можно сказать, я их купил по 10 долларов у чувака, который уже умер. А что нельзя было?

Тут главное чтобы 10 долларов были белым доходом с которого уплачен подоходный налог. Или же они были накоплены сдачей стеклотары в течение предыдущих лет, а сумма накапливалась на банковском счету. Сама операция покупки вторична.

Ну, я думаю, доказать, что 1000 баксов накоплена честным трудом, это не проблема. :)

Вот потому проверка не такая уж проблема для декларантов. Чтобы реально проверять надо разработать процедуру, принять закон о вирт.активах в котором процедуру прописать. Что они сейчас могу потребовать у декларанта, ключ от леджер нано? Это незаконно.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:50

  vitaliy_berdinskikh написав:Тут главное чтобы 10 долларов были белым доходом с которого уплачен подоходный налог.

Депутат в Днипре задекларировал $1 млрд в биткоинах
В цього точно всі податки сплачені і дохід білий. Тільки от у списку Форбс цього "мільярдера" чомусь немає. :D
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:53

  NetSerpent написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тут главное чтобы 10 долларов были белым доходом с которого уплачен подоходный налог.

Депутат в Днипре задекларировал $1 млрд в биткоинах
В цього точно всі податки сплачені і дохід білий. Тільки от у списку Форбс цього "мільярдера" чомусь немає. :D

Теперь возможно будет. :wink:

Ведь Форбс данные берет не из сообщений разведки, а из деклараций и оценки бизнеса.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 23:37

  Ferox написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ferox написав:При проверке декларации мы посмотрим, .... и может ли декларант объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение токенов

Тут не обязательно подтверждать всё с помощью банковских выписок, тут важнее чтобы были доходы которые позволяют с условном 2016 году купить условные 100 биткоинов. Так с любой проверкой не только биткоинов.

Ну, можно сказать, я их купил по 10 долларов у чувака, который уже умер. А что нельзя было? :)


А что если какой-нибудь депутат(-ша) до депутатства намайнил(-ла) ведра битков на стареньком компе в 2011-2012 году где-нибудь на его(-ее) предыдущей работе, работая, например, в каком-нибудь стриптиз-клубе, которого уже нет. :lol: :lol:
Вот как здесь быть? - никаких документов и подтверждений вообще нет, разве что ждать создания машины времени и отправить в те события кого-нибудь для сверки. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:36

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

  Alex2007 написав:Что-то в статейке я не увидел ни одного упоминания слов "повинен сплатити податок" - не-не, для чиновников такое вовсе не обязательно и нигде не прописано. Данило Гетьманцев из фин.комитета, ну шо есть шо сказать ?

Податки платяться з доходів у фіаті, а не криптовалюті. Якщо депутат задекларує, що продав криптовалюту, то тоді він повинен заплатити податок з цього доходу, але не раніше.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:57

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

  Alex2007 написав:Что-то в статейке я не увидел ни одного упоминания слов "повинен сплатити податок" - не-не, для чиновников такое вовсе не обязательно и нигде не прописано. Данило Гетьманцев из фин.комитета, ну шо есть шо сказать ?
В дополнение к тому что выше сказал lapay - декларации для НАЗК это не налоговые декларации, по ним никаких налогов не платится. Они лишь для проверки баланса доходов и расходов которые проводит НАЗК. Те декларации которые подаются в налоговую и в которых указываются суммы уплаченных налогов - непубличны, как и у любого другого гражданина Украины.

Необходимость платить налог вообще не декларацией определяется, а записана в налоговом кодексе.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:58

Ну фиг с ними, задекларировали. Вопрос будет ли сумма с их реализации считаться доходом подлежащим налогообложению ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:09

  Igorten написав:Ну фиг с ними, задекларировали. Вопрос будет ли сумма с их реализации считаться доходом подлежащим налогообложению ?

Этот вопрос до сих пор "открыт":
На сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней.

https://biz.ligazakon.net/ru/news/20112 ... itsiya-gns

С большой долей вероятности (если не запретят, конечно) оно будет как в Штатах: считаться "товаром" -- т.е. при обналичке нужно будет заплатить НДФЛ.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:46

  Igorten написав:Ну фиг с ними, задекларировали. Вопрос будет ли сумма с их реализации считаться доходом подлежащим налогообложению ?

Конечно. Разве в налоговом кодексе сказано что этот доход не входит в доход облагаемый подоходным налогом или что для такого дохода ставка налогооблажения 0% как для наследства или продажи первого (в течение года) автомобиля?

Нет таких исключений, платятся стандартные 18+1,5% подоходного, как с любого другого дохода. То что у нас никто не платит ни с продажи крипты, ни с продажи старого пианино - не означает что налог с продажи крипты или продажи старого пианино не надо платить.
vitaliy_berdinskikh
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