НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

Додано: Чет 08 кві, 2021 20:20

ну шо, из этих конкретных деклараций конкретных чиновников кто-то собирается уплачивать пару процентиков налогов или как ?

Что-то в статейке я не увидел ни одного упоминания слов "повинен сплатити податок" - не-не, для чиновников такое вовсе не обязательно и нигде не прописано. Данило Гетьманцев из фин.комитета, ну шо есть шо сказать ?



или планируется потом задра....вать за 2 копейки только простых пересичных (которому любыми методами приходится включать полный режим "сам за себя", почти никак не надеясь ни на медицину, ни на пенсию от любимого государства), которые не подадут (или наоборот, подадут) "разовую специальную декларацию в рамках налоговой амнистии", га ?



п.с. уже один балабол, Михо Сцукашвили, в одном из эфиров Шустера (месяц назад где-то) пафосно заявил "Биткоин - это оффшоры, биткоин - это коррупция".