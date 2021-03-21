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НАЗК перевірить чиновників,
які задекларували Bitcoin

НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:56

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

Я вот даже цитат накидаю


Стаття 163. Об'єкт оподаткування
163.1. Об'єктом оподаткування резидента є:
163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

Стаття 164. База оподаткування
164.1. Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.
164.1.1. Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними цим Кодексом.
164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
164.2.3. доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;
164.2.20. інші доходи, крім зазначених у статті 165 цього Кодексу.

Если кому-то кажется что пункт 164.2.3 не про криптовалюту, о пункт 164.2.20 это исправляет - всё равно надо платить. 8) Чтобы не платить надо найти в статье 165 пункт которые выводит продажу криптовалюты из списка налогооблагаемых. Искать тут https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 09 кві, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:56

Так проблема не в том, что налоги с них нужно заплатить. Насколько я понимаю, декларируют их как раз для того, чтобы потом можно было бы легко отбелить теневой доход. "Это я биткоины продал". То есть, по факту их может и не быть. А потом как-бы образуются. Тем более их наличие хрен проверишь без добровольного согласия владельца их показать.
andretar
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:08

Re: НАЗК перевірить чиновників, які задекларували Bitcoin

  andretar написав:Так проблема не в том, что налоги с них нужно заплатить. Насколько я понимаю, декларируют их как раз для того, чтобы потом можно было бы легко отбелить теневой доход. "Это я биткоины продал". То есть, по факту их может и не быть. А потом как-бы образуются. Тем более их наличие хрен проверишь без добровольного согласия владельца их показать.

Тут, якраз, нема проблеми. Навіть КС відмінив покарання за недостовірність декларацій і невідповідність видатків доходам. Якщо у прокуратури є якісь підозри про незаконні доходи - вони, а не підозрюваний, повинні щось доводити.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:08

  andretar написав:Так проблема не в том, что налоги с них нужно заплатить. Насколько я понимаю, декларируют их как раз для того, чтобы потом можно было бы легко отбелить теневой доход. "Это я биткоины продал". То есть, по факту их может и не быть. А потом как-бы образуются. Тем более их наличие хрен проверишь без добровольного согласия владельца их показать.

Смысл этой двух-ходовки -- если можно просто 100 лямов задекларировать? -- их наличие без согласия тоже не проверить. Еще и налоги платить не нужно...
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