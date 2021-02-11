Ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair оголосив про перегляд своєї польотної програми на літо 2021 року з аеропорту Львів.
Дивися повний текст Ryanair анонсував 10 нових маршрутів зі Львова в рамках оновленого літнього розкладу.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 16:20
Ryanair анонсував 10 нових маршрутів зі Львова в рамках...
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Дивися повний текст Ryanair анонсував 10 нових маршрутів зі Львова в рамках оновленого літнього розкладу.
Додано: Чет 08 кві, 2021 16:20
список направлений полётов практически совпадает со списком направлений трудовой миграции... ;)
Додано: Чет 08 кві, 2021 16:23
Тракторист
Любой европейский город - направление трудовой миграции и что ?
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