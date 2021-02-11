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Ryanair анонсував 10 нових
маршрутів зі Львова в рамках...

Ryanair анонсував 10 нових маршрутів зі Львова в рамках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:20

Ryanair анонсував 10 нових маршрутів зі Львова в рамках...

Пропонуємо до обговорення:
Ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair оголосив про перегляд своєї польотної програми на літо 2021 року з аеропорту Львів.

Дивися повний текст Ryanair анонсував 10 нових маршрутів зі Львова в рамках оновленого літнього розкладу.
R2
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список направлений полётов практически совпадает со списком направлений трудовой миграции... ;)
Тракторист
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Тракторист

Любой европейский город - направление трудовой миграции и что ?
Nickoss1
 
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