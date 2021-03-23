Про це повідомляє прес-служба ІТ Кластера.
Дивися повний текст Польський банк виділив кредит в € 81,5 мільйона для будівництва ІТ Park у Львові.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 17:40
Польський банк виділив кредит в € 81,5 мільйона для...
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Дивися повний текст Польський банк виділив кредит в € 81,5 мільйона для будівництва ІТ Park у Львові.
Додано: Чет 08 кві, 2021 17:40
О, поляки, как и венгры, тоже начали помогать на приграничной территории.
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