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Найдорожчі валюти світу
(рейтинг 2021 року)

Найдорожчі валюти світу (рейтинг 2021 року)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:40

Найдорожчі валюти світу (рейтинг 2021 року)

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua вирішив розповісти про десятці найдорожчих валют світу - і на першому місці тут далеко не звичний нам долар.

Дивися повний текст Найдорожчі валюти світу (рейтинг 2021 року).
R2
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