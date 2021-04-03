Про це повідомляється на сайті посольства України в Ізраїлі.
Дивися повний текст Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 21:32
Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців.
Додано: Чет 08 кві, 2021 21:37
Re: Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців
ПЛР-тест вимагатимуть і в тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 чи документ про одужання від коронавірусу.
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