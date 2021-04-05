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Ізраїль ввів нові правила
в'їзду для українців

Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:32

Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті посольства України в Ізраїлі.

Дивися повний текст Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:32

и электронный браслет

Это просто прэлесно

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EKO
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:37

Re: Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців

ПЛР-тест вимагатимуть і в тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 чи документ про одужання від коронавірусу.

vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:03

А что, для молдаван, россиян или поляков будут действовать другие правила? Хотя в заголовке написано "для украинцев", в статье говорится про правила для любых иностранцев
PasserBy
 
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Dear_Sir

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