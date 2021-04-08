Уряд звільняє від обов'язкової самоізоляції після перетину кордону українців, які мають негативний результат ПЛР-тест.
Дивися повний текст Уряд змінив правила перетину кордону для українців.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:23
Уряд змінив правила перетину кордону для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд змінив правила перетину кордону для українців.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:24
Дія - це імітація ізоляціі. Більшість самоізолянтів залишають телефон по місцю так званоі самоізоляціі а самі шастають по всьому Киіву, розносячи вірус. Тому у нас і така ситуація.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:34
Re: Уряд змінив правила перетину кордону для українців
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