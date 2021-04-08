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Уряд змінив правила перетину
кордону для українців

Уряд змінив правила перетину кордону для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:23

Уряд змінив правила перетину кордону для українців

Пропонуємо до обговорення:
Уряд звільняє від обов'язкової самоізоляції після перетину кордону українців, які мають негативний результат ПЛР-тест.

Дивися повний текст Уряд змінив правила перетину кордону для українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:24

Дія - це імітація ізоляціі. Більшість самоізолянтів залишають телефон по місцю так званоі самоізоляціі а самі шастають по всьому Киіву, розносячи вірус. Тому у нас і така ситуація.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:34

Re: Уряд змінив правила перетину кордону для українців

  ovsivolo написав:Дія - це імітація ізоляціі.

А изоляция - иммитация борьбы с коронавирусом.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:16

дон кихот и ветряные мельницы, борьба с воздухом во всех красе - как воздух не высосать так и микроогранизмов из него или прикажете выростать в стерилизованных лабораториях живя там всю жизнь?
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:17

я очень рада что заразилась этой хренью ибо теперь не заставят стать экспериментальным кроликом (испытывать вакцину)
Juna
 
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