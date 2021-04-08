Уряд звільняє від обов'язкової самоізоляції після перетину кордону українців, які мають негативний результат ПЛР-тест.
Дивися повний текст Уряд змінив правила перетину кордону для українців.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:23
Уряд змінив правила перетину кордону для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд змінив правила перетину кордону для українців.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:24
Дія - це імітація ізоляціі. Більшість самоізолянтів залишають телефон по місцю так званоі самоізоляціі а самі шастають по всьому Киіву, розносячи вірус. Тому у нас і така ситуація.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:34
Re: Уряд змінив правила перетину кордону для українців
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:16
дон кихот и ветряные мельницы, борьба с воздухом во всех красе - как воздух не высосать так и микроогранизмов из него или прикажете выростать в стерилизованных лабораториях живя там всю жизнь?
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:17
я очень рада что заразилась этой хренью ибо теперь не заставят стать экспериментальным кроликом (испытывать вакцину)
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:26
А где это написано, что уже зараженным не требуется прививаться? Я вот читал исключительно обратное: что от собственного переболения иммунитет от новых штаммов не защищает и обязательно нужна ещё и вакцина потому, что от неё иммунитет типа более широкий. Чтобы вакцина была не совместима с уже переболевшим организмом, тем более не слышал.
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