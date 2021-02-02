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Виплату допомоги з безробіття
перевірять по-новому

Виплату допомоги з безробіття перевірять по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:07

Виплату допомоги з безробіття перевірять по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Право на отримання українцями, які втратили роботу, допомоги з безробіття тепер підлягає перевірці в кілька етапів.

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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:07

Держпраці додати треба. Чи був помічений факт роботи цим громадянином без оформлення трудових відносин.
zenukua1992
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Модератори: Ірина_, Модератор

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