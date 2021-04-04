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Споживання електроенергії
зросло на 7% з початку року

Споживання електроенергії зросло на 7% з початку року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:39

Споживання електроенергії зросло на 7% з початку року

Пропонуємо до обговорення:
Споживання електроенергії в Україні в січні-березні 2021 року з урахуванням технологічних втрат у мережах зросло на 6,5% (на 2,59 мільярда кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 42,32 мільярда кВт-год.

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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:58

Кому верить?... «Укрэнерго» снова ограничило производство электроэнергии из-за «зеленого тарифа».
tvd4
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Модератори: Ірина_, Модератор

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