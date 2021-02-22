Більше третини українців мають поліси медичного страхування.
Дивися повний текст Якими послугами страхових компаній користуються українці (опитування).
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:47
Якими послугами страхових компаній користуються українці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якими послугами страхових компаній користуються українці (опитування).
Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:47
"Опрос показал, что 100% населения страны пользуется интернетом.
*Опрос проводился в сети интернет" :)
А реально, как такую глупость можно писать?
"Более трети украинцев имеют полисы медицинского страхования".
Нет такого и статистика НБУ по количеству заключённых договоров показывает цифры, отличающиеся на порядок
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